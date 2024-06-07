كوريا وأمريكا تعقدان الجولة الثالثة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستعقدان الجولة الثالثة من المحادثات بشأن تقاسم تكاليف نشر القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية خلال الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من يونيو الجاري في واشنطن.وأعربت "ليندا سبيكت" رئيسة الجانب الأمريكي في المحادثات عن تطلعات الوفد الأمريكي إلى مواصلة العمل مع نظيره الكوري لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين يعزز الأمن المشترك.وسيرأس الجانب الكوري "لي تيه او" مفاوض تقاسم تكاليف الدفاع في وزارة الخارجية.وسوف يتم في المحادثات تحديد المبلغ الذي يجب على سيول أن تتحمله مقابل تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، البالغ قوامها 28,500 جندي.وكانت الجولتان الأولى والثانية من المحادثات قد عُقدتا في كل من هاواي في أبريل وسيول في مايو.ويرى المراقبون أن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم، والتي سيتنافس فيها الرئيس "جو بايدن" والرئيس السابق "دونالد ترامب"، قد تؤثر على تحديد حجم تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا والولايات المتحدة.