كوريا والولايات المتحدة تكملان مراجعة المبادئ التوجيهية المشتركة للردع النووي

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أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما قد أكملتا مراجعة المبادئ التوجيهية المشتركة التي تنص على مبدأ وإجراءات التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل الحفاظ على سياسات الردع والاستعداد النووي وتعزيزهما.وأعلن الجانبان عن ذلك في بيان صحفي مشترك صدر بعد انعقاد الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية النووية في سيول، أمس الاثنين.واتفق البلدان الحليفان على أن هذه المبادئ التوجيهية ستوفر لهم أساسا متينا لتعزيز التعاون من أجل نظام ردع موحد وموسع. وقيّم المشاركون في الاجتماع أنه منذ إطلاقها، عززت مجموعة الردع النووي قدرات الردع والاستجابة النووية للتحالف بين البلدين، من خلال مناقشات مكثفة حول تبادل المعلومات بالإضافة إلى التخطيط والتنفيذ المشترك فيما يتعلق بالردع الموسع.كما قيم الاجتماع التقدم الحقيقي في مهام المجموعة، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالأمن وتبادل المعلومات، وخطوات التشاور والتواصل في حالة الأزمات، وتكامل القدرات التقليدية والنووية.ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاستشارية النووية اجتماعها القادم في الولايات المتحدة في نهاية هذا العام.