لجنة مكافحة الفساد تبرّئ السيدة الأولى في قضية الحقيبة الفاخرة

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قررت لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية إغلاق القضية المحيطة بالشكوك حول حقيبة فاخرة تلقتها السيدة الأولى "كيم كون هي" في عام 2022، قائلة إنها لم تجد أي انتهاكات لقانون مكافحة الكسب غير المشروع.وقال نائب رئيس اللجنة والأمين العام "تشونغ سُنغ يون" في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين إن اللجنة قررت إغلاق القضية لأن قانون مكافحة الكسب غير المشروع لا يتضمن لوائح تعاقب أزواج الموظفين العموميين.وكانت منظمة "التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية" قد قدمت شكوى في 19 ديسمبر من العام الماضي، إلى لجنة مكافحة الفساد ضد الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى بتهمة انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع. واتهمت المجموعة السيدة "كيم" بانتهاك قانون مكافحة الرشوة، بينما اتهمت الرئيس بانتهاك نفس القانون ومدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين، لعدم الإبلاغ عن أن زوجته تلقت حقيبة تحمل علامة تجارية فاخرة.وفي الوقت نفسه، يواصل مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية التحقيق في الشكوك المحيطة بالحقيبة الفاخرة منذ أن تقدم موقع "صوت سيول"، وهو منفذ إخباري على الإنترنت، بشكوى ضد الرئيس والسيدة الأولى بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون مكافحة الفساد في شهر ديسمبر الماضي.