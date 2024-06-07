كوريا الجنوبية وتركمانستان توقعان 8 اتفقيات للتعاون الثنائي

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وقعت كوريا الجنوبية وتركمانستان ثماني اتفاقيات للتعاون الثنائي، أمس الاثنين، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس "يون صوك يول" إلى تركمانستان، الدولة الغنية بالموارد في منطقة آسيا الوسطى.ووقعت شركة "هيون ديه" للهندسة اتفاقية إطارية مع شركة "تركمان غاز" التي تديرها الدولة في تركمانستان، لبناء المنشأة الرابعة لإزالة الكبريت في حقل غاز "غالكينيش"، بحضور الرئيس يون والرئيس التركماني "سردار بيردي محمدوف". ويعد هذا الحقل للغاز من أكبر حقول الغاز في العالم، حيث تصل احتياطياته إلى 14 تريليون متر مكعب، وهو ما يكفي لتزويد سكان العالم بالوقود لمدة خمس سنوات. كما وقعت شركة شركة "هيون ديه" للهندسة أيضا اتفاقية تعاون مع شركة الكيماويات التي تديرها الدولة في تركمانستان لاستئناف العمليات في مصنع "كيانلي" للبوليمر. ومع زيارة يون الرسمية، توسعت الفرص أمام الشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للفوز بصفقات في قطاع الطاقة ومحطات الطاقة في تركمانستان، التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي. وبمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس يون، وقع البلدان أيضا على اتفاقية إطارية لتعزيز التجارة والاستثمار، وهي اتفاقية غير ملزمة تدعو إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادلات التعاونية في مختلف المجالات. كما وقع البلدان على مذكرات تفاهم لتفعيل لجنة التعاون المشتركة بين حكومتي البلدين لتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية وتطوير المدن الجديدة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين.