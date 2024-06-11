الحزب الديمقراطي المعارض يتولى 11 من مناصب رؤساء اللجان البرلمانية

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انتخب البرلمان الكوري، الذي يقوده المعارضة، رؤساء إحدى عشرة لجنة من أصل 18 لجنة دائمة، على الرغم من المعارضة القوية من قبل حزب قوة الشعب الحاكم.وتولى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي جميع مناصب رؤساء اللجان الإحدى عشرة، في أول عامين من الدورة البرلمانية الثانية والعشرين، وذلك في تصويت قاطعه حزب قوة الشعب خلال جلسة عامة عُقدت أمس الاثنين، بينما سيتم تحديد قيادة المناصب السبعة المتبقية في وقت لاحق. وحضر التصويت 191 نائبا، كانوا جميعا من أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، وحزب إعادة بناء كوريا، وحزب الإصلاح الجديد، وحزب "جين بو".وتم انتخاب النائب "جونغ تشونغ ريه" رئيسا للجنة التشريعية والقضائية، بينما سيترأس النائب "باك تشان ديه" اللجنة التوجيهية.وقال الحزب الديمقراطي في وقت سابق إنه سيختار من جانب واحد رؤساء تلك اللجان الدائمة إذا فشل في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حزب قوة الشعب قبل الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها مبدئيا في الساعة الثانية ظهرا، وقد تم تأجيلها مرتين، وعُقد في النهاية في الساعة الثامنة مساء، بعد فشل الأحزاب السياسية في تسوية الخلافات فيما بينها حول قائمة مرشحي الحزب الديمقراطي.