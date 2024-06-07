الحساب الجاري الكوريّ يتحول إلى العجز في أبريل بعد 11 شهرا من الفائض

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تحول الحساب الجاري لكوريا الجنوبية من تحقيق فائض على مدار عام تقريبا، إلى العجز في شهر أبريل الماضي، وذلك بسبب انخفاض الفائض في ميزان السلع ومدفوعات الأرباح للمستثمرين الأجانب.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، سجل الحساب الجاري عجزا قدره 290 مليون دولار أمريكي في شهر أبريل الماضي.وعانى الحساب الجاري الكوري، الذي ظل يحقق فائضا على مدار أحد عشر شهرا متتالية حتى شهر مارس الماضي، من عجز للمرة الأولى منذ شهر أبريل من العام الماضي.وسجل حساب السلع فائضا للشهر الثالث عشر على التوالي في أبريل، لكن الفائض انخفض بحوالي ثلاثة مليارات دولار مقارنة بالشهر الأسبق إلى 5.11 مليار دولار.ووصلت قيمة الصادرات إلى 58.1 مليار دولار في أبريل، بزيادة نسبتها 18 بالمائة مقارنة بالعام السابق، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي إلى أكثر من 53 مليار دولار.