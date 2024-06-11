كانغ ننغ تشهد في أول ليلة استوائية لهذا الموسم

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شهدت كوريا الجنوبية أول ليلة استوائية لهذا الموسم، أمس الاثنين، في مدينة "كانغ نِنغ" الساحلية الشرقية.وتشير عبارة "الليلة الاستوائية" إلى الليالي التي تزيد درجات الحرارة فيها عن 25 درجة مئوية بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 9 من صباح اليوم التالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الثلاثاء إن أقل درجات للحرارة تم تسجيلها في مدينة كانغ ننغ بلغت 25 درجة خلال الليل، وهو ما يمثل أول ليلة استوائية في هذا الموسم.وجاءت أول ليلة استوائية في هذا العام في مدينة كانغ ننغ قبل 18 يوما مقارنة بالعام الماضي.وأضاف تقرير هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة خلال هذه الفترة، مع احتمال أن تتجاوز درجات الحرارة المتوقعة في أجزاء من المناطق الداخلية 33 درجة خلال النهار.