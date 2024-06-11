تراجع الصادرات الكورية بنسبة 4.7% في الأيام العشرة الأولى من يونيو

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية بنسبة بلغت حوالي خمسة بالمائة في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو الجاري، بسبب انخفاض عدد أيام العمل.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 14.58 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 4.7% على أساس سنوي.ومع ذلك، ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 11.2%، مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد إلى ستة أيام.وقفزت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 36.6%، بينما انخفضت قيمة شحنات السيارات بنسبة 18.9%، والسفن بنسبة 39.7%.وانخفضت قيمة الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 8.5%، بينما زادت قيمة الشحنات الكورية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10%.وانخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 7.4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 15.4 مليار دولار خلال تلك الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 829 مليون دولار.