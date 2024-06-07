الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

مصادمات حزبية بشأن تعيين رؤساء اللجان البرلمانية

Write: 2024-06-11 15:06:19Update: 2024-06-11 16:26:48

مصادمات حزبية بشأن تعيين رؤساء اللجان البرلمانية

Photo : YONHAP News

تصادمت  الأحزاب السياسية  الكورية  من  المعسكرين  الحاكم والمعارض  بشأن  تكوين  اللجان  البرلمانية في  مستهل  أعمال  الدورة  البرلمانية الثانية  والعشرين،  مع  توقعات  بالمزيد من  المصادمات  السياسية في  المستقبل. 
جاء  ذلك  بعد  أن  قام  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي  بتعيين رؤساء  11  لجنة  برلمانية  بما  في  ذلك  لجنة  التشريع والقضاء،  واللجنة  التوجيهية، ولجنة  العلوم  والتكنولوجيا والمعلومات،  ولجنة  الإذاعة والاتصالات.
وقد  استغل  الحزب  الديمقراطي  المعارض أغلبيته  البرلمانية  التي  حققها  في  الانتخابات  العامة الأخيرة  كمبرر  للسيطرة على  تلك  اللجان، خلال  الجلسة  البرلمانية العامة  أمس  التي  عقدت  في  مقاطعة  من  جانب  حزب  قوة  الشعب  الحاكم،  الذي  يدرس  حاليا  رفض  المشاركة في  جميع  اللجان الدائمة.  وقد  نظم  الحزب  تجمعا  للاعتراض  على  خطوة  الحزب  الديمقراطي  خارج  قاعة  الجلسة.
ومن  ناحية  أخرى،  يدرس  الحزب  الديمقراطي  المعارض الرئيسي  خطة  للاستيلاء على  مناصب  رئاسة  اللجان  الدائمة السبعة  المتبقية.
وقد  طالب  حزب  قوة  الشعب  الحاكم  باتباع العادات  البرلمانية  المتمثلة في  أن  يرأس  اللجنة  التشريعية والقضائية  ثاني  أكبر  حزب  في  البرلمان،  وأن  يرأس  الحزب  الحاكم  اللجنة التوجيهية،  لكنه  لم  يتمكن  من  التغلب  على  نقصه  العددي البالغ  108  مقاعد  برلمانية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;