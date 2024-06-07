مصادمات حزبية بشأن تعيين رؤساء اللجان البرلمانية

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تصادمت الأحزاب السياسية الكورية من المعسكرين الحاكم والمعارض بشأن تكوين اللجان البرلمانية في مستهل أعمال الدورة البرلمانية الثانية والعشرين، مع توقعات بالمزيد من المصادمات السياسية في المستقبل.جاء ذلك بعد أن قام الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بتعيين رؤساء 11 لجنة برلمانية بما في ذلك لجنة التشريع والقضاء، واللجنة التوجيهية، ولجنة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات، ولجنة الإذاعة والاتصالات.وقد استغل الحزب الديمقراطي المعارض أغلبيته البرلمانية التي حققها في الانتخابات العامة الأخيرة كمبرر للسيطرة على تلك اللجان، خلال الجلسة البرلمانية العامة أمس التي عقدت في مقاطعة من جانب حزب قوة الشعب الحاكم، الذي يدرس حاليا رفض المشاركة في جميع اللجان الدائمة. وقد نظم الحزب تجمعا للاعتراض على خطوة الحزب الديمقراطي خارج قاعة الجلسة.ومن ناحية أخرى، يدرس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي خطة للاستيلاء على مناصب رئاسة اللجان الدائمة السبعة المتبقية.وقد طالب حزب قوة الشعب الحاكم باتباع العادات البرلمانية المتمثلة في أن يرأس اللجنة التشريعية والقضائية ثاني أكبر حزب في البرلمان، وأن يرأس الحزب الحاكم اللجنة التوجيهية، لكنه لم يتمكن من التغلب على نقصه العددي البالغ 108 مقاعد برلمانية.