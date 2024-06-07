المحكمة تحظر الكشف عن نص الحكم في قضية التحويلات المالية لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قررت محكمة "سو وان" حظر الكشف عن نص الحكم الصادر بحق "لي هوا يونغ" النائب السابق لحاكم مقاطعة "كيونغ كي"، الذي حكم عليه بالسجن يوم السابع من يونيو الجاري، بـ9 أعوام و6 أشهر بتهمة التآمر لإرسال أموال غير مشروعة إلى كوريا الشمالية والرشوة.وقالت محكمة "سو وان" أمس إنها قررت حظر الكشف عن نص بعض الفترات أمام الجمهور، ولكن يمكن للمتهم ومحاميه ووكلاء النيابة المشاركين في القضية الاطلاع على نص الحكم بالكامل، موضحة أن القضية تتضمن الكثير من محتويات وثائق هيئة المخابرات الوطنية المصنفة على أنها سرية من المستوى الثاني.وقد عُقدت جميع جلسات الاستماع في القضية، التي تضمنت استجواب شهود من مسؤولي هيئة المخابرات، خلف أبواب مغلقة.وكان "لي" قد تلقى حكما بالسجن 9 أعوام و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 250 مليون وون، في المحاكمة الأولى بتهمة انتهاك قانون معاملات النقد الأجنبي، والرشوة بموجب قانون العقوبات المشددة لجرائم محددة، وانتهاك قانون التمويل السياسي، والتحريض على إتلاف الأدلة.