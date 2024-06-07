جين عضو بي تي إس يكمل خدمة عسكرية غدا

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سينهي "جين"، أكبر أعضاء فرقة "بي تي إس"، خدمته العسكرية الإلزامية غدا الأربعاء.وكان جين أول أعضاء الفرقة الذين التحقول بالخدمة العسكرية في شهر ديسمبر من عام 2022 وظل يخدم كمدرس مساعد في مركز تدريب المجندين لمدة 18 شهرا.وقالت الشركة الراعية للفرقة إنه لن يتم تنظيم أي حدث رسمي بمناسبة إنهائه للخدمة العسكرية لمنع وقوع حوادث تتعلق بالسلامة، لكن الأعضاء الآخرين سيأخذون إجازات ويتجمعون للاحتفال بتسريح "جين".ومن المتوقع أن يبدأ "جين" أول جدول رسمي له بعد تسريحه من الجيش بحفل عناق في مهرجان 2024 الذي سيقام في سيول في اليوم التالي لتسريحه من الخدمة العسكرية.وبالإضافة إلى ذلك، يخطط "جين" للعمل على ألبوم منفرد بهدف إصداره في غضون النصف الثاني من هذا العام.أما العضو التالي الذي سيتم تسريحه بعد "جين" فهو "جي هوب"، ومن المتوقع أن يستكمل جميع أعضاء فرقة "بي تي إس" خدمتهم العسكرية في شهر يونيو من العام القادم.