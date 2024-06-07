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الثقافية

جين عضو بي تي إس يكمل خدمة عسكرية غدا

Write: 2024-06-11 15:07:13Update: 2024-06-11 16:31:02

جين عضو بي تي إس يكمل خدمة عسكرية غدا

Photo : YONHAP News

سينهي  "جين"،  أكبر  أعضاء  فرقة  "بي  تي  إس"،  خدمته  العسكرية  الإلزامية غدا  الأربعاء. 
وكان  جين  أول  أعضاء  الفرقة الذين  التحقول  بالخدمة العسكرية  في  شهر  ديسمبر  من  عام  2022  وظل  يخدم  كمدرس  مساعد  في  مركز  تدريب  المجندين لمدة  18  شهرا.
وقالت  الشركة  الراعية للفرقة  إنه  لن  يتم  تنظيم  أي  حدث  رسمي  بمناسبة إنهائه  للخدمة  العسكرية لمنع  وقوع  حوادث  تتعلق  بالسلامة، لكن  الأعضاء  الآخرين سيأخذون  إجازات  ويتجمعون للاحتفال  بتسريح  "جين".
ومن  المتوقع  أن  يبدأ  "جين"  أول  جدول  رسمي  له  بعد  تسريحه  من  الجيش  بحفل  عناق  في  مهرجان  2024  الذي  سيقام  في  سيول  في  اليوم  التالي  لتسريحه من  الخدمة  العسكرية. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  يخطط  "جين"  للعمل  على  ألبوم  منفرد  بهدف  إصداره  في  غضون  النصف  الثاني  من  هذا  العام.
أما  العضو  التالي الذي  سيتم  تسريحه بعد  "جين"  فهو  "جي  هوب"، ومن  المتوقع  أن  يستكمل  جميع  أعضاء  فرقة  "بي  تي  إس"  خدمتهم العسكرية  في  شهر  يونيو  من  العام  القادم.
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