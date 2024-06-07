كوريا الجنوبية والصين تعقدان حوارا دبلوماسيا أمنيا الأسبوع القادم

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سيعقد عدد من كبار المسؤولين من كوريا الجنوبية والصين في مجال الدبلوماسية والأمن، اجتماعات في العاصمة الكورية سيول خلال الأسبوع القادم.وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي تزداد فيه الاضطربات في الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية نتيجة لاستفزازات كوريا الشمالية المتتالية، واحتمال قيام الرئيس الروسي "فلادمير بوتين" بزيارة إلى كوريا الشمالية في غضون هذا الشهر.وقالت مصادر دبلوماسية إن سيول وبكين تضعان اللمسات الأخيرة على عقد حوار دبلوماسي وأمني مطلع الأسبوع القادم، بحيث يكون بمثابة مشاورات 2 زائد 2، وبمشاركة وزارتي الخارجية والدفاع من البلدين، وسوف يحضره من الجانب الكوري نائبا وزيري الخارجية والدفاع.وكان الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" قد اتفق مع رئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ" على عقد هذا الحوار، وذلك خلال مباحثاتهما على هامش القمة الكورية الصينية اليابانية الشهر الماضي.ومن المتوقع أن يتبادل الجانبان الآراء بشكل مكثف حول التطورات الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى بحث العلاقات الأمريكية الصينية، وقضايا التعاون بين كوريا الشمالية وروسيا. وأوضح مسؤول حكومي أن الغرض من هذا الحوار هو طرح مختلف القضايا للمناقشة، وتبادل الآراء من أجل تأكيد مواقف الطرفين وفتح مجالات للتعاون.