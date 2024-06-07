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الكوريتان

كوريا الشمالية تنتهك خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين

Write: 2024-06-11 15:08:10Update: 2024-06-11 16:32:14

كوريا الشمالية تنتهك خط ترسيم الحدود العسكرية بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

قالت  هيئة  الأركان  المشتركة في  كوريا  الجنوبية اليوم  إن  عددا  من  الجنود الكوريين  الشماليين  قد  تجاوزوا  خط  ترسيم  الحدود العسكرية  بين  الكوريتين أول  من  أمس  الأحد،  ثم  انسحبوا  بعد  أن  أطلق  الجيش  الكوري الجنوبي  طلقات  تحذيرية. 
وأوضحت  الهيئة  أن  مجموعة  من  الجنود  الكوريين الشماليين  المتمركزين  في  المنطقة  منزوعة السلاح  عند  الجبهة الوسطى  قد  اخترقوا خط  ترسيم  الحدود ثم  تحركوا  نحو  الشمال  بعد  أن  حذرهم  الجيش  الكوري الجنوبي  عبر  مكبرات الصوت،  وأطلق  طلقات  تحذيرية،  مؤكدة  على  أن  الجيش  الكوري الجنوبي  يراقب  عن  كثب  تحركات الجيش  الكوري  الشمالي ويتخذ  التدابير  الضرورية ذات  الصلة.
وقال  "لي  سُنغ  جون"  مدير  إدارة  الشؤون العامة  في  هيئة  الأركان  المشتركة، في  مؤتمر  صحفي  دوري  اليوم، إن  المنطقة  منزوعة السلاح  مليئة  حاليا  بالأشجار  التي  تجعل  من  الصعب  رؤية  علامات  خط  الترسيم  العسكري، وأن  أولئك  الجنود الكوريين  الشماليين  يتحركون عبر  الأدغال  تحت  مراقبة  الجيش  الكوري  الجنوبي حتى  قبل  اقترابهم من  خط  الترسيم العسكري.
وأضاف  أنه  بالنظر إلى  أنهم  تحركوا إلى  الشمال  فورا  بعد  تحذيرهم، فإنه  من  المفترض أنه  لم  تكن  هناك  نية  لديهم  لانتهاك الحدود  العسكرية.
وأوضح  مسؤول  آخر  في  الهيئة أن  القوات  الكورية الشمالية  عبرت  خط  ترسيم  الحدود العسكرية  لمسافة  50  مترا  خلال  فترة  زمنية  قصيرة،  ومن  المفترض  أنها  كانت  تعمل  بأدوات  مثل  المعاول،  وكان  بعضهم  مسلحين، وقد  ضلّت  طريقها عبر  خط  الترسيم العسكري.
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