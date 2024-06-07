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الدولية

كوريا الشمالية تحسن منشآتها الصاروخية لتعزيز قوتها الاستراتيجية

Write: 2024-06-11 15:08:46Update: 2024-06-11 16:32:35

كوريا الشمالية تحسن منشآتها الصاروخية لتعزيز قوتها الاستراتيجية

Photo : YONHAP News

قال تقرير  صادر  عن  مركز  بحثي  أمريكي  إن  كوريا  الشمالية ظلت  تعمل  بثبات  على  تحسين  منشآتها  الصاروخية خلال  السنوات  الخمس  الماضية  من  أجل  تحسين  ظروف  المعيشة وتعزيز  حالة  التأهب في  تلك  الوحدات العسكرية. 
وأضاف  التقرير  الصادر أمس  عن  منصة  "بيوند  ذا  ديفيجن"  المتخصصة في  شؤون  كوريا  الشمالية  والتابعة لمركز  الدراسات  الاستراتيجية والدولية،  أنه  تم  رصد  تغييرات كبيرة  من  خلال  صور  الأقمار الاصطناعية  لمناطق  يُفترض أنها  قواعد  صاروخية كورية  شمالية،  تقع  في  منطقة  "هويه  جونغ  ري"  بمقاطعة "جا  كانغ"،  ومنطقة "كال  غول"  في  مقاطعة  جنوب  "هوانغ  هيه"، ومنطقة  "كُم  تشون  ري"  في  مقاطعة  "كانغ وان".
وأوضح  التقرير  أن  تلك  القواعد ضمن  ما  يقدر  بحوالي  20  قاعدة  للصواريخ الباليستية  ومنشآت  الدعم  في  كوريا  الشمالية  والتي  لم  تكشف  عنها  كوريا  الشمالية  على  الإطلاق.
وبالنسبة  لقاعدة  "هويه جونغ  ري"  الصاروخية، التي  بدأت  عمليات إنشائها  في  أغسطس  2023،  فقد  تم  رصد  مبنى  يبلغ  طوله  20  مترا  وعرضه  18  مترا،  ولم  يتم  تأكيد  الغرض  من  هذا  المبنى  والمنشآت الأخرى  تحت  الأرض.
وقال  التقرير  إن  أعمال  البناء التي  تم  تنفيذها خلال  السنوات  الخمس  الماضية  كانت  عند  المستوى المتوقع  بشكل  عام،  مع  التركيز على  تحسين  مستويات معيشة  الجنود،  بما  في  ذلك  تحديث  المرافق السكنية  وتوفير  الغذاء، كما  أن  تلك  التغييرات  جاءت  ضمن  الجهود التي  يبذلها  الزعيم الكوري  الشمالي  "كيم جونغ  أون"  باستمرار لتحسين  وضع  القوة  الاستراتيجية،  وتعزيز الاستعداد،  ورفع  معنويات الوحدات  العسكرية.
الجدير  بالذكر  أن  كوريا  الشمالية أنشأت  "القوة  الصاروخية الاستراتيجية"  كمنظمة  عسكرية تدير  قواتها  الصاروخية بشكل  شامل،  يوم  3  يوليو  1999،  وهي  منظمة  رابعة  منفصلة  عن  القوات  البرية والبحرية  والجوية،  وتضم  13  لواء  صاروخيا.
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