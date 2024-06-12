النيابة تواصل التحقيق في قضية الحقيبة الفاخرة كما هو مقرر

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قالت النيابة العامة في كوريا إنها تخطط لمواصلة تحقيقاتها كما هو مقرر في مزاعم بأن السيدة الأولى "كيم كون هي" قبلت حقيبة فاخرة كهدية من قس في عام 2022، بغض النظر عن قرار لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بتبرئتها من تلك الاتهامات.وقال النائب العام "لي وان صوك" للصحفيين أمس الثلاثاء إن تحقيقات النيابة العامة ستستمر دون أي عوائق.وكان مكتب النائب العام لمنطقة سيول المركزية، الذي يتعامل مع القضية، قد قال في وقت سابق من يوم الاثنين إنه سيواصل التحقيقات بما يتماشى مع الإجراءات. ويخطط المكتب أولا للتأكد من السبب وراء قرار لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بإغلاق القضية بعد أن خلصت إلى أن تحقيقاتها لم تجد أي انتهاكات لقانون مكافحة الكسب غير المشروع.وأوضح مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية، وتحقيقات النيابة، منفصلة، مؤكدا أن النيابة لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة.