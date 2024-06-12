أسعار 5 أطباق كورية شعبية تستمر في الزيادة خلال شهر مايو

Photo : KBS News

أشارت بيانات حديثة إلى أن متوسط سعر الحصة الواحدة من لحم الخنزير في المطاعم في العاصمة الكورية سيول قد تجاوز 20 ألف وون للمرة الأولى مع ارتفاع أسعار تناول الطعام بالخارج بشكل حاد.ووفقا لبيانات صادرة عن وكالة المستهلك الكورية أمس الثلاثاء، بلغ متوسط تكلفة 200 جرام من لحم الخنزير، أي ما يعادل حصة واحدة، 20 ألف و83 وون في العاصمة الشهر الماضي، أي حوالي 14 ونصف دولار أمريكي. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أبريل، وبأكثر من 21% مقارنة بما كان عليه قبل ثلاثة أعوام.ووجدت الوكالة أن أسعار أربع وجبات شعبية أخرى غير مكلفة تقليديا في سيول قد ارتفعت أيضا بشكل حاد، حيث ارتفع سعر "كيم باب"، وهو مقياس رئيسي للتضخم الاستهلاكي لوضعه كغذاء أساسي رخيص ومنتشر في كل مكان، من 3 آلاف و362 وون إلى ثلاثة آلاف و423 وون في مايو، مسجلا نموا للشهر الثاني على التوالي نتيجة لارتفاع أسعار الأعشاب البحرية المجففة "غيم".ومن بين المواد الغذائية الأخرى التي شهدت ارتفاعا في الأسعار: طبق المعكرونة الكورية الصينية "جاجانغ ميون"، وطبق الأرز المخلوط بالخضراوات "بيبيمباب"، وطبق حساء الكيمتشي مع الأرز.وقد ظلت أسعار طبق "نينغ ميون"، أو معكرونة الحنطة السوداء الباردة، وطبق "كال غوك سو"، أو حساء المعكرونة، كما هي في شهر أبريل.