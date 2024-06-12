المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز على منتخب الصين في تصفيات كأس العالم

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره الصيني بهدف مقابل لا شيء، في ختام الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لعام 2026.وفاز المنتخب الوطني الكوري بقيادة المدرب المؤقت "كيم دو هون" على منتخب الصين في المباراة النهائية للمجموعة الثالثة ضمن الدور الثاني في تصفيات كأس العالم، والتي أقيمت على استاد كأس العالم في العاصمة سيول أمس الثلاثاء.وسجل هدف الفوز "لي كانغ إين" لاعب خط الوسط في نادي "باريس سان جيرمان"، في الدقيقة 61.وبعد فوزها على سنغافوره بسبعة أهداف مقابل لا شيء الأسبوع الماضي، ضمنت كوريا الجنوبية بالفعل صدارة المجموعة الثالثة، وبطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثالث في سبتمبر.وسوف يلعب 18 منتخبا في ثلاث مجموعات مكونة من ستة منتخبات في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، ولن تواجه كوريا الجنوبية اليابان أو إيران في الجولة الثالثة. وسوف يتم سحب قرعة الدور الثالث في كوالالمبور عاصمة ماليزيا يوم 27 يونيو.