الرئيس يون يصل إلى كازاخستان في زيارة رسمية

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى كازاخستان أمس الثلاثاء، في المحطة الثانية من جولته التي تشمل ثلاث دول في آسيا الوسطى.وهبطت الطائرة الرئاسية الكورية التي تقل الرئيس يون والوفد المرافق له في مطار "أستانا" الدولي بعد ظهر أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.ومن المقرر أن يبقى يون في كازاخستان حتى يوم الخميس في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام. وفي اليوم الأول من الزيارة، التقى يون بالكوريين المقيمين في كازاخستان، وحضر حفل عشاء مع الرئيس الكازاخي "قاسم جومارت توكاييف".وسوف يعقد الرئيسان مباحثات قمة اليوم الأربعاء، ثم يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المشاركة الاستراتيجية بيت البلدين، ويصدران بيانا صحفيا مشتركا.ومن المتوقع أن تركز القمة على التعاون الثنائي في سلاسل توريد المعادن المهمة بين كوريا الجنوبية وكازاخستان الغنية بالموارد الطبيعية.