رئيس الوزراء يأمر بإجراء تفتيش طارئ على البنية التحتية بعد زلزال بوان

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أمر رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" الحكومة، اليوم الأربعاء، بإجراء عمليات تفتيش طارئة للبنية التحتية الوطنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجة في منطقة "بوان" في مقاطعة شمال جولا.وأصدر رئيس الوزراء هذه الأوامر إلى وزراء الصناعة والعلوم والأراضي والبنية التحتية صباح اليوم مباشرة بعد وقوع الزلزال، حيث وجههم بإجراء فحص شامل للبنية التحتية الوطنية للتأكد من عدم وجود انقطاع في خدمات محطات الطاقة النووية والكهرباء والاتصالات والنقل، كما دعا إلى الاستعداد لحالات الطوارئ.وأمر رئيس الوزراء وزير الداخلية بتقديم توجيهات للمواطنين في المناطق الخطرة للإجلاء السريع في حالة وقوع هزات ارتدادية، وإجراء تفتيش شامل على حالة تشغيل مرافق الأرصاد الجوية.وأصدر هان تعليمات أيضا إلى وزير الثقافة ورئيس هيئة الأرصاد الجوية بتقديم المعلومات المتعلقة بالزلزال بسرعة ودقة لمنع القلق المفرط بين الجمهور.