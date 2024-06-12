كوريا تضيف 80 ألف وظيفة في مايو

Photo : YONHAP News

أضافت كوريا الجنوبية 80 ألف وظيفة في شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذل أقل زيادة منذ شهر مارس من عام 2021.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد العاملين 28 مليونا و915 ألف شخص في مايو، بزيادة مقدارها 80 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد شهد معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما أول زيادة في مايو منذ 3 أشهر، ليتجاوز عدد الوظائف المضافة 200 ألف وظيفة، لكنه أصبح أقل من 100 ألف في يونيو.وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف في صناعات الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، والفنادق والمطاعم، والنقل، والتخزين، قد شهد زيادة، فيما انخفض المعدل في البيع بالجملة والتجزئة، وإدارة مرافق الأعمال، والإيجار، والإنشاءات.وقال التقرير إن عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و29 عاما شهد انخفاضا بمقدار 173 ألف شخص.