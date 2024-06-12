كوريا الشمالية تصعد للدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم

فاز منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم على منتخب ميانمار بـ4 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي أقيمت أمس الثلاثاء ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026.وبهذا يكون المنتخب الكوري الشمالي قد رفع رصيده إلى 9 نقاط بتحقيق 3 انتصارات و3 خسائر في منافسات المجموعة الثانية، وهو ما مكنه من احتلال المركز الثاني في المجموعة، والصعود إلى الدور الثالث من تصفيات آسيا.وقد فاز منتخب كوريا الشمالية على منتخب سوريا بهدف واحد مقبل لا شيء في مباراة أقيمت بينهما يوم السادس من يونيو، كما تلقى المنتخب السوري هزيمة أمام منتخب اليابان بصفر مقابل 5 أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء.