الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا وكوبا تعقدان أول محادثات دبلوماسية رسمية بينهما

Write: 2024-06-12 14:46:03Update: 2024-06-12 15:12:37

كوريا وكوبا تعقدان أول محادثات دبلوماسية رسمية بينهما

Photo : YONHAP News

عقد مساعد نائب وزير الخارجية الكوري "تشونغ بيونغ وان" محادثات اليوم الأربعاء في سيول مع مدير إدارة الشؤون الثنائية في وزارة خارجية كوبا "كارلوس بيريرا".
وكان "بيريرا" قد  قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين عند وصوله إلى مبنى وزارة الخارجية إن  تلك المحادثات ستكون أول محادثات رسمية بين مسؤولي السلطات الدبلوماسية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أنه سيتم فيها بحث القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، كما أكد أنه سيتم فتح سفارة لكوبا لدى كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن.
ويقوم "بيريرا" حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية على رأس وفد حكومي، حيث شارك في منتدى التعاون المستقبلي بين كوريا وأمريكا الوسطى والجنوبية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;