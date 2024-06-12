كوريا وكوبا تعقدان أول محادثات دبلوماسية رسمية بينهما

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عقد مساعد نائب وزير الخارجية الكوري "تشونغ بيونغ وان" محادثات اليوم الأربعاء في سيول مع مدير إدارة الشؤون الثنائية في وزارة خارجية كوبا "كارلوس بيريرا".وكان "بيريرا" قد قال في تصريحات أدلى بها للصحفيين عند وصوله إلى مبنى وزارة الخارجية إن تلك المحادثات ستكون أول محادثات رسمية بين مسؤولي السلطات الدبلوماسية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحا أنه سيتم فيها بحث القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، كما أكد أنه سيتم فتح سفارة لكوبا لدى كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن.ويقوم "بيريرا" حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية على رأس وفد حكومي، حيث شارك في منتدى التعاون المستقبلي بين كوريا وأمريكا الوسطى والجنوبية.