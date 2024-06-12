الطلب على الكهرباء في كوريا يسجل أعلى مستوياته بسبب الحرارة الشديدة

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شهد الطلب الإجمالي على الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية زيادة بشكل أسرع مما كان عليه في العام الماضي، نتيجة للارتفاع المبكر لدرجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد.وقالت بورصة الطاقة الكهربائية الكورية اليوم الأربعاء إن الطلب على الطاقة الكهربائية قد وصل إلى 74.2 غيغاواط في الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الثلاثاء، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ بداية شهر يونيو.وأضافت أن نسبة الاحتياطي من الطاقة الكهربائية بلغت 15%، بينما وصل حجم الاحتياطي من الطاقة الكهربائية 11.3 غيغاواط.يذكر أن حالة إمدادات الطاقة الكهربائية تعتبر مستقرة بشكل عام إذا تم الحفاظ على القدرة الاحتياطية للإمدادات عند أكثر من 5 غيغاواط.ويسجل الطلب على الطاقة الكهربائية ارتفاعا في شهر يونيو الجاري بشكل أسرع من نفس الشهر من العام الماضي بسبب الحرارة المبكرة.وقد انخفض احتياطي الطاقة الكهربائية إلى مستوى 9.2 غيغابايت في الساعة السابعة و35 دقيقة من مساء أمس الثلاثاء بسبب درجات الحرارة العالية.