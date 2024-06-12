سيول ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

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رحبت كوريا الجنوبية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تأييد المقترح الجديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، في اجتماعه الذي عقد أول من أمس الاثنين برئاسة السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة الكورية تأمل أن يقبل الطرفان ذلك الاقتراح الذي عرضه الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، وأن يقوما بتطبيق بنوده بشكل كامل دون تأخير أو شروط.وأعرب المسؤول عن استعداد كوريا الجنوبية للمشاركة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى حل مشكلة قطاع غزة، وذلك بصفتها دولة عضوا غير دائم في مجلس الأمن.وقد طرح الرئيس الأمريكي "بايدن" يوم الحادي والثلاثين من مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، تتضمن وقف إطلاق النار بشكل كامل لمدة 6 أسابيع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، وتبادل إطلاق سراح بعض الرهائن، ووقف جميع العمليات العدائية من خلال تبادل إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وانطلاق إعادة الإعمار في غزة وتبادل جثث الأسرى والرهائن.