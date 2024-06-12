كوريا الجنوبية وكازاخستان توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال المعادن الرئيسية

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وقّعت كوريا الجنوبية وكازاخستان اتفاقات لتعزيز التعاون في مجال التنقيب عن المعادن الرئيسية وتطويرها واستخدامها، من أجل إنشاء سلسلة إمدادات مستقرة لمصادر الطاقة الحيوية في نهاية المطاف.وقد كشف الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" عن الاتفاق في إعلان صحفي مشترك عُقد بعد قمتهما في أستانا اليوم الأربعاء.وبمناسبة زيارة "يون"، تبنى البلدان 3 مذكرات تفاهم بشأن التعاون، بما في ذلك مذكرة بشأن سلاسل التوريد للمعادن الرئيسية وصناعات الطاقة والدعم المالي.وفي أعقاب القمة، قال "يون" للصحفيين اليوم الأربعاء إن كوريا الجنوبية وكازاخستان اتفقتا على بناء شراكتهما الاستراتيجية إلى شراكة أكثر فائدة للطرفين وموجهة نحو المستقبل.يُذكر أن كازاخستان غنية بالموارد، بما في ذلك المعادن واحتياطيات النفط، فهي تنتج 43% من اليورانيوم في العالم، و15% من الكروم و15% من التيتانيوم. كما أنها تحتل المرتبة 12 في العالم من حيث احتياطيات النفط والفحم.وأوضح المكتب الرئاسي أيضا أن القمة مهدت الأساس أيضا للشركات الكورية الجنوبية لتحقيق تقدم في مشاريع الطاقة والبنية التحتية في كازاخستان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوليد الطاقة العالية الكفاءة والمنخفضة الانبعاثات والطاقة المتجددة.