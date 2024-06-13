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السياسية

المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يؤكد خطة بوتين لزيارة كوريا الشمالية

Write: 2024-06-13 10:09:26

المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي يؤكد خطة بوتين لزيارة كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سيزور كوريا الشمالية في غضون أيام قليلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الرئاسي للصحفيين في أستانا أمس الأربعاء، خلال زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى كازاخستان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول كوري جنوبي خطة "بوتين" لزيارة كوريا الشمالية.

وقال المسؤول إنه من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والصين مناقشات استراتيجية حول الدبلوماسية والأمن في وقت قريب من زيارة "بوتين" إلى كوريا الشمالية.

وأضاف أنه مع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، فإن الحكومة الكورية الجنوبية ستحرص على أن يكون حلفاؤها وشركاؤها الاستراتيجيون متوافقين معها في تعاملها مع قضايا كوريا الشمالية.
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