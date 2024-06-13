جين عضو فرقة بي تي إس يكمل الخدمة العسكرية الإلزامية

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أكمل "جين" عضو فرقة الكي بوب "بي تي إس"، 18 شهرا من الخدمة العسكرية الإلزامية، وتم تسريحه أمس الأربعاء.وفي أثناء خروجه من بوابات فرقة المشاة الخامسة التابعة للقوات البرية في "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، كان في استقباله زملاؤه في الفرقة "آر إم" و"جي هوب" و"في" و"جونغكوك" و"جيمين"، الذين استغلوا أيام إجازاتهم من الخدمة العسكرية.ومن المقرر أن يلتقي "جين" بالمعجبين يوم الجمعة في "مهرجان 2024" في مجمع "جام شيل" الرياضي في سيول.وقد التحق "جين"، وهو أكبر أعضاء الفرقة سنا، بالجيش في ديسمبر 2022، ليصبح أول عضو يلتحق بالخدمة العسكرية، وأصبح الآن أول عضو ينهي خدمته العسكرية.وشكرت وكالة "بيغ هيت ميوزيك" المعجبين على دعمهم الثابت ومودتهم لـ"جين"، وتعهدت بتقديم أقصى درجات الدعم له أيضا.