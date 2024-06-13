كوريا الجنوبية وكازاخستان توقعان 24 مذكرة تفاهم في منتدى الأعمال

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قررت كوريا الجنوبية وكازاخستان توسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك المعادن الأساسية والطاقة والتجارة والاستثمار والتمويل والصناعات الجديدة والسلع الاستهلاكية.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن البلدين ناقشا هذا التعاون الثنائي خلال منتدى الأعمال الكوري الكازاخي في مدينة أستانا أمس الأربعاء.وحضر المنتدى، الذي عُقد بمناسبة زيارة الرئيس "يون صوك يول" إلى كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى، حوالي 300 رجل أعمال من كلا البلدين، بما في ذلك الوفد الاقتصادي الكوري الجنوبي.وخلال المنتدى، وقّع الجانبان على 24 مذكرة تفاهم خاصة تتعلق بمجالات مختلفة، بما في ذلك المعادن الأساسية والطاقة والبنية التحتية والتمويل والتكنولوجيا.وتتوقع وزارة الصناعة أن الشركات الكورية الجنوبية التي وقعت على مذكرات التفاهم مع الشركات الحكومية وصناديق الثروة السيادية الكازاخية ستحظى بفرص متزايدة للمشاركة في المشروعات هناك.