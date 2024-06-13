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السياسية

سيول وواشنطن تختتمان الجولة الثالثة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

Write: 2024-06-13 10:35:03

سيول وواشنطن تختتمان الجولة الثالثة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أمس الأربعاء الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع الخاصة بتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت "ليندا سبيشت" القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للاتفاقيات الأمنية والتي تقود الوفد الأمريكي، إن الجانبين عقدا مناقشات مثمرة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضافت أن وفدي البلدين حددا مجالات الاتفاق والقضايا التي تتطلب دراسة متأنية، كما يواصلان العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين يدعم أمنهما المشترك.

وأكدت المسؤولة الأمريكية على أن هذه المشاورات تعكس القوة الدائمة للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتزامهما به، وهو ما يدعم السلام والازدهار للشعبين الكوري والأمريكي.

وقد ترأس الوفد الكوري الجنوبي "لي تيه او"، المسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية.

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية التدابير الخاصة الحالية التي تحدد مساهمة كل جانب في تكاليف الدفاع، في نهاية عام 2025.
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