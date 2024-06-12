64.6 تريليون وون عجزا في الرصيد المالي الإداري الكوري حتى شهر أبريل

Photo : KBS News

سجل الرصيد المالي الإداري للحكومة الكورية، الذي يُظهر وضعها الاقتصادي، عجزا يزيد عن 64 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 47 مليار دولار، خلال الـ4 أشهر الأولى من هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم حول الاتجاهات المالية الشهرية، بلغ إجمالي الدخل حتى شهر أبريل من هذا العام 213 تريليونا و300 مليار وون، بينما بلغ إجمالي النفقات 260 تريليونا و400 مليار وون، وهو أدى إلى عجز في الرصيد المالي الموحد بقيمة 47 تريليونا و100 مليار وون.وباستثناء رصيد صندوق الضمان الاجتماعي الذي سجل فائضا قدره 17 تريليونا و500 مليار وون، أظهر الرصيد المالي الإداري عجزا قدره 64 تريليونا و600 مليار وون.وقد انخفض عجز الميزان المالي الإداري بدرجة طفيفة من العجز التراكمي البالغ 75 تريليونا و300 مليار وون في مارس، والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي.ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات في شهر أبريل بسبب زيادة الأموال والإيرادات غير الضريبية.وبلغ الدخل غير الضريبي في أبريل 3 تريليونات و700 مليار وون، بزيادة قدرها 700 مليار وون مقارنة بالعام الماضي. كما سجل دخل الصناديق زيادة أيضا بلغت 5 تريليونات وون مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 21 تريليونا و500 مليار وون.ومع ذلك، بلغت عائدات الضرائب الوطنية 40 تريليونا و700 مليار وون، أي أقل بمقدار 6 تريليونات و200 مليار وون عن العام الماضي.وحتى نهاية أبريل، بلغت عائدات الضرائب الوطنية التراكمية 125 تريليونا و600 مليار وون، بانخفاض قدره 8 تريليونات و400 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بحيث انخفضت ضريبة الشركات بمقدار 12 تريليونا و800 مليار وون، وضريبة الدخل بمقدار 400 مليار وون.