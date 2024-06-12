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المحلية

الحكومة الكورية تحافظ على نظام الطوارئ الطبية تأهبا للإضراب عن العمل

Write: 2024-06-13 15:15:48Update: 2024-06-13 15:58:43

الحكومة الكورية تحافظ على نظام الطوارئ الطبية تأهبا للإضراب عن العمل

Photo : YONHAP News

عقد مركز  السلامة  والاستجابة للحراك  الجماعي  للأطباء اجتماعا  صباح  اليوم  حيث  أكد  على  أنه  سيرد  بصرامة على  الأنشطة  غير  القانونية  مع  الحفاظ  على  نظام  العلاج الطبي  للطوارئ. 
وقال  "لي  هان  كيونغ"  المنسق العام  الثاني  للمركز، الذي  ترأس  الاجتماع، إن  الاحتجاجات  الجماعية التي  بدأت  مع  رحيل  الأطباء المتدربين  لا  تزال  مستمرة،  وأن  بعض  الأساتذة يناقشون  أخذ  إجازات جماعية،  كما  تخطط  نقابة  الأطباء لتنظيم  مسيرة  رفض  جماعي  للرعاية الطبية  على  مستوى  البلاد  يوم  18  من  شهر  يونيو  الجاري.
وقال  إن  هذا  الحراك  في  القطاع  الطبي  يسبب  قلقا  كبيرا  لدى  الجمهور،  خاصة  المرضى،  مشددا  على  أن  الحكومة  ستضع  حياة  الناس  وصحتهم  في  قمة  الأولويات كما  ستحافظ  بحزم  على  نظام  الرعاية  الطبية للطوارئ،  مع  الرد  بشكل  صارم  على  الأنشطة غير  القانونية.
وأضاف  أن  الحكومة ستدفع  الإصلاح  الطبي  قدما  بوتيرة سريعة،  موضحا  أنها  تقوم  من  أجل  تحقيق  هذه  الغاية بتسريع  وتيرته  من  خلال  إجراء  مناقشات  معمقة  حول  تدابير إصلاح  محددة  تتمحور حول  لجان  الخبراء الأربع  التابعة  للجنة  الخاصة  المعنية بالإصلاح  الطبي.
وتعهد  "لي"  بأن  تبذل  الحكومة قصارى  جهدها  لإقناع القطاع  الطبي  حتى  النهاية  من  أجل  منع  تحول  عمليات الإغلاق  الجماعي  إلى  حقيقة  واقعة، والحفاظ  على  نظام  العلاج  للطوارئ لتقليل  الفجوات  الطبية إلى  أبعد  الحدود.
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