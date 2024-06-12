الحكومة الكورية تركز على تنمية الشركات الناشئة في 10 مجالات من الصناعات الجديدة

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن الحكومة ستكرس جهودها لتنمية الشركات الناشئة الممتازة في 10 مجالات من الصناعات الجديدة التي تقود السوق العالمية، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وصناعة الطيران والفضاء.جاء ذلك في كلمة ألقاها "هان" في حفل افتتاح معرض "نكست رايز 2024"، الذي يعد أكبر المعارض الخاصة للشركات الناشئة في كوريا، والذي عقد اليوم في مجمع كوإكس للمعارض في جنوب العاصمة سيول، حيث أكد على أن الحكومة تنوي بذل أقصى الجهود لدعم تنمية الشركات المحلية ذات القدرات التنافسية لتتحول إلى شركات عالمية كبرى.وأشار إلى أننا نعيش حاليا عصر التحول الكبير غير المسبوق في الرقمنة وتغير المناخ وإعادة تشكيل سلاسل التوريد والتغيرات الديمغرافية وغيرها.وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الذكاء الاصناعي بشكل خاص، صارت تغير حياتنا جذريا وتطلب الابتكار والإبداع بلا انقطاع. وأضاف أن أحد المحاور الرئيسية التي تقود عصر التحول الكبير هو الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الشركات الناشئة الكورية سجلت 3 تريليونات و300 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مليارين و400 مليون دولار، في العام الماضي، لتنمو بـ9 أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل 6 أعوام، وبالتالي أصبحت محركات نمو جديدة لكوريا.كما قال رئيس الوزراء هان إن الحكومة ستزيل اللوائح التي تمنع دخول السوق ونمو الشركات، وسوف تواصل تعزيز الدعم لتطوير التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير العالمية، متوقعا أن يقدم الصندوق الدولي الجديد بقيمة تريليون وون والذي سيتم تكوينه في غضون هذا العام بالتعاون مع صندوق الشركات الناشئة الكوري بقيمة 800 مليار وون، دعما كبيرا لتوسع الشركات الكورية في الخارج.وأوضح أن الحكومة تخطط لدعم الشركات الناشئة في الخارج بشكل منهجي اعتمادا على "قانون دعم الشركات الناشئة" الذي تمت مراجعته هذا العام، حيث ستقوم بإنشاء صندوق إقليمي لمشروعات الابتكار بقيمة 1 تريليون وون حتى عام 2026، وتعزيز البنية التحتية لدعم الشركات الناشئة.