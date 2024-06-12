الرئيس يون يعقد مباحثات مع رئيس وزراء كازاخستان

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سيعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات اليوم مع رئيس وزراء كازاخستان"أولجاس بيكتينوف"، ضمن زيارته الرسمية الحالية لكازاخستان التي استغرقت 3 أيام.وسوف يراجع الرئيس يون مع رئيس الوزراء الكازاخي مهام تنفيذ جدول أعمال التعاون الرئيسية في مجال المعادن الذي اتفق عليه مع رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف"، خلال مباحثاتهما أمس.وسوف يختتم الرئيس يون زيارته الرسمية إلى كازاخستان بعقد هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء "بيكتينوف"، ثم يتوجه إلى أوزباكستان، الدولة الأخيرة في جولته الحالية في آسيا الوسطى.وفي اليوم الأول من زيارته لأوزباكستان، يخطط الرئيس يون لوضع إكليل من الزهور على نصب الاستقلال التذكاري، وإقامة حفل عشاء مع الجالية الكورية هناك.