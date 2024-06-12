الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا تشارك في اجتماعات إعادة إعمار أوكرانيا للعام الثالث على التوالي

Write: 2024-06-13 15:17:32Update: 2024-06-13 16:00:31

كوريا تشارك في اجتماعات إعادة إعمار أوكرانيا للعام الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

شاركت  حكومة  كوريا  الجنوبية في  اجتماعات  إعادة  إعمار  أوكرانيا، للعام  الثالث  على  التوالي. 
وقالت  وزارة  الخارجية في  سيول  إن  نائبة  وزير  الخارجية  "كانغ إين  سون"  حضرت  المؤتمر  الثالث لإعادة  إعمار  أوكرانيا الذي  عقد  في  برلين  عاصمة  ألمانيا  يومي  الـ11  والـ12 من  شهر  يونيو  الجاري،  حيث  أعربت  عن  دعم  الحكومة الكورية  الثابت  لأوكرانيا واستعدادها  لبذل  جهود  لإعادة  الإعمار فيها.
كما  شددت  على  أهمية  التعاون بين  القطاعين  العام  والخاص،  حيث  تشارك  الشركات الكورية  في  المناقشات حول  إعادة  الإعمار مع  التركيز  على  المجالات  الأساسية، مثل  البنية  التحتية والخدمات  اللوجستية  والطاقة.
وقالت  وزارة  الخارجية الكورية  إن  نائبة  الوزير  كانغ  التقت  بعدد  من  رجال  الأعمال  الذين  حضروا  معرضا  أقيم  كحدث  جانبي  في  المؤتمر،  حيث  ناقشت  معهم  سبل  دعم  الشركات  الكورية المشاركة  في  إعادة  إعمار  أوكرانيا.
وحضر  هذا  الاجتماع الدولي  أكثرُ  من  ألفيْ  شخص  من  أكثر  من  60  دولة،  حيث  ناقشوا  وضع  إعادة  الإعمار والتعافي  في  أوكرانيا، واحتياجات  الدعم،  وأكدوا مجددا  دعمهم  لأوكرانيا.
وبذلك  تكون  حكومة  كوريا  الجنوبية قد  شاركت  للعام  الثالث  على  التوالي  في  هذه  الاجتماعات، منذ  الاجتماع  الأول  الذي  عقد  في  عام  2022.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;