كوريا تشارك في اجتماعات إعادة إعمار أوكرانيا للعام الثالث على التوالي

Photo : YONHAP News

شاركت حكومة كوريا الجنوبية في اجتماعات إعادة إعمار أوكرانيا، للعام الثالث على التوالي.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن نائبة وزير الخارجية "كانغ إين سون" حضرت المؤتمر الثالث لإعادة إعمار أوكرانيا الذي عقد في برلين عاصمة ألمانيا يومي الـ11 والـ12 من شهر يونيو الجاري، حيث أعربت عن دعم الحكومة الكورية الثابت لأوكرانيا واستعدادها لبذل جهود لإعادة الإعمار فيها.كما شددت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تشارك الشركات الكورية في المناقشات حول إعادة الإعمار مع التركيز على المجالات الأساسية، مثل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن نائبة الوزير كانغ التقت بعدد من رجال الأعمال الذين حضروا معرضا أقيم كحدث جانبي في المؤتمر، حيث ناقشت معهم سبل دعم الشركات الكورية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا.وحضر هذا الاجتماع الدولي أكثرُ من ألفيْ شخص من أكثر من 60 دولة، حيث ناقشوا وضع إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا، واحتياجات الدعم، وأكدوا مجددا دعمهم لأوكرانيا.وبذلك تكون حكومة كوريا الجنوبية قد شاركت للعام الثالث على التوالي في هذه الاجتماعات، منذ الاجتماع الأول الذي عقد في عام 2022.