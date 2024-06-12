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الثقافية

جين عضو بي تي إس يظهر لأول مرة بعد إكمال خدمته العسكرية في مهرجان 2024

Write: 2024-06-13 15:18:02Update: 2024-06-13 16:00:47

جين عضو بي تي إس يظهر لأول مرة بعد إكمال خدمته العسكرية في مهرجان 2024

Photo : KBS News

سيبدأ  الفنان "جين"  عضو  فرقة  بي  تي  إس،  أول  جدول  رسمي  له  اليوم  بعد  انتهاء الخدمة  العسكرية. 
وأعلنت  شركة  "بيك هيت  ميوزيك"،  التي  تنتمي  إليها  الفرقة،  أن  جين  سيحضر  حفل  "مهرجان 2024"  لإحياء  الذكرى الـ11  على  ظهور  بي  تي  إس  لأول  مرة،  والذي  سيقام  في  ملعب  "جام شيل"  الداخلي  في  العاصمة  سيول  بعد  ظهر  اليوم.
ويخطط  جين  لعقد  حدث  عناق  بمشاركة  1000  من  المعجبين، ضمن  الجزء  الأول  من  الفعالية، ثم  يتواصل  مع  المعجبين  مباشرة في  الجزء  الثاني. 
وكان  جين  قد  أعرب  عقب  تسريحه  من  الجيش  أمس  عن  سعادته عبر  منصة  مجتمع  المعجبين  حيث  قال  إنه  بكى  مرتين  لأنه  كان  سعيدا  جدا  بالعودة  إلى  أحضان  الجمهور بعد  عام  و6  أشهر،  ولأن  أصدقاءه  الذين  قضى  معهم  فترة  الخدمة السعكرية  كانوا  يبكون  عند  وداعه.
وقالت  الشركة  أيضا  إنها  ستبذل  قصارى  جهدها  لدعم  الفنان جين،  معربة  عن  امتنانها  دائما  للدعم  الكبير والحب  الدائم  الذي  يقدمهم  المعجبون له.
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