الكرِمْلين يقول إن هناك إمكانات عميقة لتطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

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قال المكتب الرئاسي الروسي، كرِملين، أمس الخميس، إن إمكانات تطوير العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية "عميقة جدا".ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أدلى المتحدث باسم الكرِملين "ديمتري بيسكوف" بهذا التصريح للصحفيين عندما سئل عما إذا كان ينبغي على الغرب أن يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الوشيكة إلى كوريا الشمالية.وقال "بيسكوف" إن حق روسيا في تطوير علاقات أوثق مع كوريا الشمالية لا ينبغي أن يكون موضع شكوك أو أن يكون مصدر خوف لأي جهة. وأضاف أن كوريا الشمالية دولة جارة لروسيا ودولة صديقة تعمل موسكو على تطوير العلاقات الثنائية معها، وسوف تواصل القيام بذلك في "اتجاه تصاعدي".وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية قد قالت يوم الاثنين إن الرئيس "فلاديمير بوتين" سيزور كوريا الشمالية وفيتنام خلال الأسابيع القليلة القادمة.كما بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" تقريرا يقول إن روسيا ترتب لزيارة "بوتين" لكوريا الشمالية في مطلع الأسبوع القادم.