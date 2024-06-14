تغريم شركة كوبانغ 140 مليار وون بتهمة التلاعب بخوارزميات البحث

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فرضت لجنة التجارة العادلة غرامة قدرها 140 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 102 مليون دولار، على شركة "كوبانغ" لتلاعبها بخوارزميات محرك البحث لزيادة عرض منتجات علامتها التجارية الخاصة بهدف زيادة المبيعات.كما كشفت الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية أمس الخميس عن خطط لتقديم شكوى ضد شركة "كوبانغ" العملاقة والشركة التابعة لها "كوبانغ برايفت ليبل براندز".ووفقا للجنة التجارة العادلة، تجاهلت شركة "كوبانغ" نتائج البحث الفعلية عن المنتجات وتعمدت تعديل تصنيفات السلع الأكثر بحثا لوضع منتجات علامتها التجارية الخاصة في أعلى هذه التصنيفات.وخلصت اللجنة أيضا إلى أن الشركة قد حشد حوالي 2300 موظف لكتابة مراجعات كاذبة منذ فبراير 2019 على منتجات علامتها التجارية الخاصة لجذب العملاء.وقدرت اللجنة أن مثل هذه الأفعال أعاقت المنافسة العادلة مع الشركات التي تبيع المنتجات على "كوبانغ" وأعاقت المستهلكين عن اتخاذ خيارات شراء معقولة.من جانبها، قالت شركة "كوبانغ" إنها ستستأنف على الفور ضد قرار لجنة التجارة العادلة، واصفة إياه بأنه غير عادل.