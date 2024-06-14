الحكومة الكورية تسمح ببيع الأسهم على المكشوف اعتبارا من 31 مارس 2025

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تخطط الحكومة الكورية لاستئناف عمليات البيع على المكشوف للأسهم في البورصة، اعتبارا من 31 مارس من العام القادم، بعد إنشاء نظام مراقبة مركزي للكشف عن عمليات البيع على المكشوف غير القانونية.وكشف نائب رئيس لجنة الخدمات المالية "كيم سو يونغ" عن الخطة خلال مؤتمر صحفي في المجمع الحكومي في سيول، أمس الخميس.وفي يوم الخميس أيضا، قررت اللجنة تمديد حظر عمليات البيع على المكشوف، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا الشهر، حتى 30 مارس من العام القادم.وأشار "كيم" إلى أن الحكومة كانت قد حظرت في نوفمبر الماضي البيع على المكشوف مؤقتا حتى يونيو من هذا العام بسبب المخاوف من أن عمليات البيع على المكشوف غير القانونية قد تعيق خلق أسعار عادلة في سوق الأسهم، وبعد تقييم أن هذه الاستراتيجية تضر بالثقة في السوق.وتهدف لجنة الرقابة المالية والبورصة الكورية إلى إنشاء نظام مركزي لمراقبة عمليات البيع على المكشوف حتى نهاية مارس من عام 2025.يُذكر أن البيع على المكشوف للأسهم هو استراتيجية تداول يبيع فيها المستثمرون الأسهم بعد اقتراضها إلى أجل، اعتقادا منهم بأن أسعار الأسهم ستنخفض في المستقبل القريب.