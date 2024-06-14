كوريا تفتح سوقها رسميا أمام لحوم الأبقار الفرنسية والأيرلندية

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من المتوقع أن تصل لحوم الأبقار الفرنسية والأيرلندية إلى السوق الكورية قريبا، بعد اكتمال موافقة حكومة كوريا الجنوبية على استيراد لحوم الأبقار من هاتين الدولتين الأوربيتين.وفي بيان صحفي أصدرته أمس الخميس، أعلنت المفوضية الأوربية عن إزالة كوريا للحواجز التجارية أمام لحوم الأبقار الفرنسية والأيرلندية، وقالت إن كوريا الجنوبية فتحت رسميا سوقها أمام لحوم الأبقار من فرنسا وأيرلندا.ووصفت المفوضية الأوربية وصول لحوم الأبقار الفرنسية والأيرلندية إلى السوق في كوريا الجنوبية بأنه "تطور مهم" لصناعة لحوم الأبقار الأوربية، وقالت إن الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوربي ستحذو حذوها قريبا في القدرة على تصدير لحوم الأبقار إلى كوريا الجنوبية.وكانت كوريا الجنوبية قد أغلقت سوقها أمام لحوم الأبقار من 15 دولة عضوا في الاتحاد الأوربي في عام 2000 بسبب تفشي مرض جنون البقر حينذاك.وفي عام 2019، حصلت هولندا والدانمارك على الحق في تصدير لحوم الأبقار إلى كوريا الجنوبية، بينما حصلت فرنسا وأيرلندا على حق الوصول إلى السوق الكورية بعد موافقة البرلمان الكوري في ديسمبر الماضي.