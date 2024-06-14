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السياسية

الرئيس يون يتعهد بدعم التبادلات بين الشركات الناشئة الكورية والأوزبكية

Write: 2024-06-14 10:56:19

الرئيس يون يتعهد بدعم التبادلات بين الشركات الناشئة الكورية والأوزبكية

Photo : YONHAP News

تعهد الرئيس "يون صوك يول" بتقديم دعم حكومي كامل لتعزيز التعاون والتبادلات بين المواهب الشابة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية وأوزبكستان.
وجاء تعهد الرئيس يون أمس الخميس خلال حوار مع رواد الأعمال الشباب في مركز الابتكار لريادة الأعمال في مدينة طشقند، بعد وصوله إلى أوزبكستان في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
وقد تم إنشاء ذلك المركز من خلال برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي، "كويكا".
وقال "يون" إنه في عصر التحول الرقمي، ستقود النموَ الاقتصادي الشركاتُ الناشئة المتخصصة في التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.
وتعهد "يون" بتقديم الدعم لرعاية المواهب الشابة وتدريبها من خلال برامج "كويكا" للشباب.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري محادثات قمة مع الرئيس الأوزبكي "شوكت ميرديائيف" اليوم الجمعة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في سلاسل توريد المعادن الأساسية.
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