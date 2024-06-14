رصد أنشطة كورية شمالية تشير لاحتمال إطلاق صاروخ باليستي من غواصة

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رصدت مؤسسة أبحاث أمريكية زيادة في الأنشطة المتعلقة بالغواصات في حوض "شين بو" للسفن في كوريا الشمالية، موضحة أن بيونغ يانغ قد تجري اختبارات على صواريخ باليستية تطلق من غواصة خلال هذا الصيف.ونقل موقع "بيوند باراليل"، الذي يديره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، أمس الخميس، عن صور الأقمار الاصطناعية أنه خلال الأسابيع الخمسة الماضية كانت هناك زيادة استثنائية في أنشطة حوض "شين بو".وأوضح الموقع أن كوريا الشمالية قامت بتحريك غواصة الصواريخ الباليستية "كيم كون أوك"، وغواصة الصواريخ الباليستية التجريبية "يون كونغ 8.24"، وبارجة اختبار الصواريخ الغاطسة. وأضاف أن هذه السفن الثلاث تمثل العناصر الأساسية لبرامج كوريا الشمالية لتطوير غواصة الصواريخ الباليستية والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصة وصواريخ "كروز" التي تطلق من غواصة.كما أشار إلى أن هذا المستوى العام من النشاط قد يكون علامة على بدء التجارب البحرية على الغواصة "كيم كون أوك" في وقت لاحق من هذا الصيف، أو الاستعدادات لاستئناف اختبار الصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصة، وصواريخ "كروز" التي تطلق من غواصة، أو كليهما.وقال الموقع إن مستوى النشاط والنجاح الذي تحققه هذه الغواصات سيؤثر بشدة على التطوير المستقبلي لتكنولوجيا الغواصات الكورية الشمالية وتصميماتها وإجراءاتها التشغيلية.