انخفاض أسعار الصادرات والواردات الكورية في مايو

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انخفضت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 5 أشهر، خلال شهر مايو الماضي، بسبب ارتفاع قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط العالمية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الصادرات 131.70 نقطة في الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى ارتفاع قيمة العملة الكورية في مايو بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل الدولار.كما انخفض مؤشر أسعار الواردات أيضا بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أبريل، ليستقر عند 141.58 نقطة في مايو.ويُعزى انخفاض المؤشر إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث انخفض سعر خام "دبي"، وهو الخام القياسي لكوريا الجنوبية، بنسبة 5.8% على أساس شهري في مايو.