الطلب المحلي الكوري يشهد علامات على التعافي للشهر الثاني

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية إن الاقتصاد يشهد علامات على التعافي بفضل الانتعاش في الطلب المحلي والصناعات التحويلية والصادرات، بينما يتباطأ معدل الزيادة في التضخم.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن اتجاه الانتعاش الاقتصادي بدأ يتوسع في الآونة الأخيرة بشكل تدريجي مع الانتعاش في الصناعات التحويلية والصادرات، إلى جانب تعافي الطلب المحلي الناجم عن زيادة عدد السياح الأجانب والتحسن في صناعة الخدمات.وبهذا ترى وزارة المالية الكورية للشهر الثاني على التوالي أن الاقتصاد يشهد علامات على التعافي.وأشار التقرير إلى أن قيمة استخدام البطاقات الائتمانية خلال شهر مايو الماضي سجلت زيادة بنسبة 3.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما أشار إلى أن عدد السياح الصينيين القادمين لكوريا الجنوبية في شهر مايو زاد بنسبة 170% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال إنه مازالت هناك عوامل قدر تؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري، مثل الانخفاض في مؤشر ثقة المستهلكين، وحجم مبيعات السيارات.وشهد حجم إنتاج صناعة الخدمات في شهر أبريل الماضي زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ معدل زيادة التضخم في مايو 2.7%، بانخفاض 0.2% مقارنة بالشهر الأسبق.وبلغت قيمة الصادرات الكورية في مايو 58 مليارا و150 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.