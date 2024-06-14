سيول وواشنطن وطوكيو تطلق المناورات المشتركة فريدوم ايدج

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من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول مناورات ثلاثية مشتركة متعددة المجالات تحمل اسم "فريدوم إيدج"، في أواخر شهر يونيو الجاري.ويأتي إجراء هذه المناورة المشتركة في الوقت الذي يتوقع فيه أن يقوم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بزيارة إلى كوريا الشمالية خلال الأسبوع القادم، حيث يجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لمناقشة تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.وقال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن الدول الثلاث تدرس إمكانية مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس تيودور روزفلت" في تلك المناورات.وكانت حاملة الطائرات الأمريكية قد شاركت في المناورات البحرية المشتركة بين سيول وواشنطن وطوكيو، والتي أجريت في المياه الواقعة قبالة جزيرة جيجو الكورية في شهر أبريل الماضي.وتقوم الدول الثلاث حاليا بالتنسيق من أجل تحديد موعد إجراء هذه المناورات المشتركة، وحجمها، ومحتويات التدريبات فيها.وكان وزراء دفاع الدول الثلاث قد توصلوا إلى اتفاق حول إجراء مناورات مشتركة متعددة المجالات خلال محادثاتهم التي عقدت على هامش حوار "شانغريلا" في سنغافوره، في أوائل شهر يونيو الجاري.