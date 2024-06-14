وزير الدفاع الكوري يزور رومانيا وبولندا لبحث التعاون في الصناعات الدفاعية

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن الوزير "شين وان شيك" سيقوم بزيارة لكل من رومانيا وبولندا خلال الفترة من السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري لبحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية.وفي أثناء إقامته في رومانيا من السابع عشر وحتى التاسع عشر من يونيو، سيعقد الوزير الكوري "شين" محادثات مع نظيره الروماني "أنجيل تيلفار"، حيث يبحث معه سبل توسيع نطاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.ومن المتوقع أن يتم خلال زيارة الوزير الكوري لرومانيا إجراء مشاورات حول تصدير بعض الأنواع من الأسلحة الكورية، مثل مدفعيات هاوتزر "كي 9"، ودبابات "كي 2"، إلى جانب نظام الدفاع الجوي الصاروخي.كما تبين أن شركة "هان هوا إيروسبيس" الكورية تجري مشاورات مع الجانب الروماني لتصدير ما أسلحة من إنتاجها بقيمة 1.4 تريليون وون، أي حوالي 1.1 مليار دولار.وخلال زيارته لبولندا من التاسع عشر وحتى الحادي والعشرين من يونيو، سيلتقى الوزير الكوري "شين" مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي "فلاديسلاف كوسينياك كاميش"، حيث يعقد معه الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.وسوف يقوم الوزير "شين" بزيارة تفقدية لقاعدة "مينسك" الجوية البولندية التي تم فيها نشر الطائرات المقاتلة الكورية "إف 50"، التي كانت سيول قد صدرتها إلى وارسو.