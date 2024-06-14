كوريا وأوزبكستان تناقشان التعاون في مجال المعادن الرئيسية

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وصل الرئيس "يون صوك يول"، الذي يقوم بجولة في 3 دول في آسيا الوسطى، إلى المحطة الأخيرة من جولته، حيث عقد اجتماعا في أوزبكستان مع الرئيس "شوكت ميرحيائيف".وقد ناقش "يون" و"ميرحيائيف" خلال الاجتماع سبل تعزيز المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.وعلى وجه الخصوص، تم بحث تعزبز يكون التعاون في سلسلة توريد المعادن الرئيسية، مثل اليورانيوم والتنجستن والنحاس، بالإضافة إلى تبادل الموارد البشرية والتعاون بين البلدين..كما تبادل الزعيمان الآراء حول قضايا الأمن الإقليمي والدولي، بما في ذلك قضية كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وكان الرئيس "يون" قد قال في مقابلة مكتوبة مع وكالة الأنباء الأوزبكية الرسمية "دونيو" امس الخميس إن آسيا الوسطى، بما في ذلك أوزبكستان، تعتبر منقطة استراتيجية جغرافية تربط بين آسيا وأوربا، وتمتلك موارد طبيعية وفيرة، لذا فإن قيمتها تتزايد بسرعة".وأكد "يون" أنه يخطط لاستخدام هذه الزيارة كفرصة لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين بدرجة كبيرة في مختلف المجالات؛ مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة والرعاية الطبية، والمناخ والبيئة، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم