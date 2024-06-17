تمديد ساعات التداول في سوق الصرف في كوريا اعتبارا من الشهر القادم

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تقرر تمديد ساعات التداول في سوق الصرف بين الوون الكوري والدولار الأمريكي بأكثر من عشر ساعات يوميا، وذلك بدءا من شهر يوليو القادم.وقد وافقت مجموعة مشغلي سوق صرف العملات الأجنبية على التمديد والتغييرات الأخرى خلال اجتماعات لجمعيتهم العامة، ومن المقرر أن تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ في الأول من يوليو.وسوف يتم تمديد ساعات التداول الداخلية اليومية من الساعة 9 صباحا حتى 3:30 مساء حاليا، إلى الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 من صباح اليوم التالي.ومن المتوقع أن تقدم شركات الوساطة الفورية في البورصة أسعارا أعلى كل ساعة فيما بين الساعة 9 صباحا و2 صباحا، عند الساعة 3:30 مساء، بالإضافة إلى متوسط السعر المرجح حسب الوقت.وسوف يؤدي هذا التمديد، الذي سعت إليه الحكومة من أجل المزيد من الانفتاح في سوق العملات الأجنبية في البلاد، إلى زيادة الراحة في صرف العملات الأجنبية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب وتقليل تكاليف التداول.وقالت السلطات المالية إنها ستراقب سوق الصرف الأجنبي عن كثب لمنع التوسع المفرط في التقلبات بسبب ساعات العمل الممتدة.