الحكومة الكورية تخصص الأموال المطلوبة لاستكشاف حقول الغاز في البحر الشرقي

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خصصت الحكومة الكورية مبلغ 12 مليار وون، أي حوالي 8.6 مليون دولار أمريكي، المطلوب في هذا العام لبدء أول عملية حفر استكشافية لرواسب الغاز المحتملة في البحر الشرقي، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر.ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن من بين مبلغ الـ12 مليار وون التي خصصتها وزارة الطاقة وشركة النفط الوطنية الكورية، جاء حوالي ستة مليارات وون من صناديق الاستثمار الحكومية لشركة النفط الوطنية هذا العام، التي تبلغ إجماليا 48.1 مليار وون، أما النصف الآخر فسوف يأتي من الأموال الخاصة لشركة النفط الوطنية.وبموجب عدد من عقود الخدمة، بما في ذلك العقد المبرم مع شركة "سي دريل" النرويجية، تخطط الحكومة الكورية لضخ مبلغ 100 مليار وون لإجراء الحفر في أحد الهياكل السبعة الواعدة في الفترة من ديسمبر القادم وحتى أبريل 2025. وستبلغ تكلفة الحفر ما يقرب من 90 مليار وون وسوف تكون مستحقة الدفع بعد عملية الحفر الأولى، وبالتالي سيتوجب أن يتم استخلاصها من ميزانية العام القادم.ومع الأخذ في الاعتبار نسبة نجاح المشروع المقدرة بحوالي 20%، تتوقع الحكومة وشركة النفط الوطنية الكورية إجراء حفر في خمسة آبار على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيؤدي إلى تكلفة إضافية قدرها 500 مليار وون.واقترحت الوزارة ضخ استثمارات حكومية بالإضافة إلى تفعيل برنامج قروض الدولة الخاص بتنمية الموارد، وإعفاء القروض في حالة فشل المشروع لتمويل مشروعات الحفر المستقبلية.ومع ذلك، فإن تغطية التكاليف لا تزال غير مؤكدة، لأن الحزب الديمقراطي المعارض، الذي كان متشككا بشأن المشروع بسبب عدم كفاية المعلومات، رفض التعاون الحزبي بشأن الميزانية ذات الصلة.