زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات الكورية بأكثر من 30% على أساس سنوي

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قفزت قيمة الصادرات الكورية من منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شهر مايو الماضي بأكثر من 30 بالمائة للشهر الثاني على التوالي.ووفقا لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس الأحد، بلغ إجمالي قيمة شحنات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 19.05 دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة 31.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وظل النمو على أساس سنوي، الذي ارتفع إلى 33.8 بالمائة في أبريل، أعلى من 30 بالمائة للشهر الثاني على التوالي.وزادت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 52.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت شحنات شاشات العرض بنسبة 15.3%، والهواتف المحمولة بنسبة 10.8%.وبحسب الدول، قفزت الصادرات الكورية من منتجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الصين بنسبة 35.3% على أساس سنوي، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20.7، والاتحاد الأوربي بنسبة 21.3%.كما زادت قيمة الواردات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى 11.48 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 7.57 مليار دولار.