أساتذة الطب بجامعة سيول يبدؤون تعليقا جماعيا للعمل اعتبارا من اليوم الاثنين

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سيطلق أساتذة الطب في مستشفى جامعة سيول الوطنية تعليقا جماعيا لعلاج المرضى إلى أجل غير مسمى بدءا من اليوم الاثنين، احتجاجا على الإصلاحات الطبية التي تجريها الحكومة.ولتعزيز نظام الرعاية الطبية الطارئة في أثناء هذا الإضراب، ستعمل الحكومة على تشغيل نظام تحت الطلب على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم لضمان رعاية الطوارئ على مدار الساعة. كما طلبت الحكومة من رؤساء المستشفيات النظر في مطالبات التعويض إذا عانوا من أي أضرار ناجمة عن الإضراب الجماعي لأساتذة الطب.ووفقا للجنة الطوارئ بكلية الطب بجامعة سيول الوطنية والمستشفى التابعة لها، تعهد 529 أستاذا، أي حوالي 54.7% من الأساتذة الذين يقدمون خدمات للمرضى، بتعليق خدمات علاج المرضى في العيادات الخارجية وغير الأساسيين إلى أجل غير مسمى اعتبارا من اليوم.ومع ذلك، سيستمر علاج المرضى في حالات الطوارئ والمرضى المصابين بأمراض خطيرة.ومن المتوقع أن ينخفض معدل تشغيل غرف الجراحة في المستشفيات الأربعة التابعة لجامعة سيول في منطقة العاصمة من 62.7% حاليا إلى 33.5%.وتخطط الجمعية الطبية الكورية، وهي أكبر مجموعة للأطباء في كوريا، لتعليق خدمات العلاج لمدة يوم واحد، غدا الثلاثاء.